Pedreiro morre ao colidir em traseira de retroescavadeira na PA-160

O pedreiro Werles dos Santos, de 31 anos, morreu ao colidir a moto que pilotava na traseira de uma retroescavadeira na rodovia PA-160. O acidente aconteceu, por volta de 20h desta segunda-feira (18), em uma descida, na altura da Vila Planalto, em Canãa dos Carajás.

Com o forte impacto, a moto ficou destruída e a vítima morreu no local. Segundo informações, Werles estava retornando de uma construção em que estava trabalhando na Vila Planalto, quando colidiu com a traseira da retroescavadeira.

O pedreiro era natural do município de Itupiranga, no sudeste Pará, e tinha completado 31 anos na última quinta-feira (14).

Fonte: Blog Zé Dudu