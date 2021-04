Pedro Bial diz que só entrevistaria Lula com um detector de mentiras

O apresentador Pedro Bial, que já entrevistou diversas personalidades em seu programa Conversa com Bial, da TV Globo, revelou que seria possível uma conversa com o ex-presidente Lula para o talk show, mas destacou que a entrevista teria que ser ao vivo e contar com um equipamento “diferenciado”: um polígrafo, o famoso detector de mentiras.

– O Lula já até disse que gostaria de fazer o programa comigo, mas aí tinha que ser ao vivo. Pode ser até ao vivo, mas aí teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele – disparou Bial, em entrevista dada ao programa Manhattan Connection, da TV Cultura, na noite de quarta-feira (14).

Em outro momento da entrevista, o jornalista da TV Globo também criticou o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e afirmou que ele “vive do confronto”. Ainda segundo Bial, por conta desse fato o líder “depende tanto de provocar a imprensa”.

– Ele [Bolsonaro] vive do confronto e, por isso, depende tanto de provocar a imprensa. Não sei se a imprensa aceita as provocações (e não deveria), ou se é característica da imprensa agir assim. Essa relação da mídia e Estado, nos governos, nunca é tranquila – completou.

Fonte: Pleno News

Por: Paulo Moura