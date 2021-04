Pedro vê Flamengo ‘pronto’ e destaca importância de estrear com vitória na Liberta: ‘Todo mundo quer ganhar da gente’

Atacante foi o autor dos dois gols rubro-negros no empate com a Portuguesa, neste sábado, e falou sobre a expectativa para o jogo contra o Vélez Sarsfield

Após empatar com a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, o Flamengo voltou as atenções para a disputa da Libertadores. Autor dos dois gols rubro-negros no tropeço de sábado, o atacante Pedro falou sobre a expectativa para a estreia na competição de clubes mais importante da América do Sul.

A estreia do Flamengo será nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires. No vídeo divulgado nas redes sociais do clube, Pedro reconheceu as qualidades da equipe argentina, mas garantiu que o Fla está preparado para o confronto e ressaltou a importância de começar a campanha com os três pontos.

– Vai ser mais um grande desafio agora contra o Vélez, na Argentina. É um time sempre forte, mas eu tenho certeza que o Flamengo está preparado para esse jogo. Vamos focar para buscar a vitória na Argentina e os três pontos vão ser importantes para começar bem na Libertadores. O Flamengo foi campeão em 2019 e todo mundo quer ganhar da gente. Vamos mostrar essa seriedade na competição e começar bem na Libertadores – disse Pedro, antes de completar:

– Vai ter essa rivalidade dos argentinos contra os brasileiros, mas a gente está pronto. Vai ser um jogo complicadíssimo, a gente sabe disso. A gente tem um elenco fortíssimo e de qualidade, então vamos lá buscar a vitória.

O Flamengo treinou na tarde deste domingo no CT Ninho do Urubu e embarcará para Buenos Aires nesta noite. A equipe ainda fará um último treinamento antes do jogo, nesta segunda-feira, na capital da Argentina.