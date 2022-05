Pela 1ª vez desde a estreia, Jovem Pan fecha mês na frente da CNN

A Jovem Pan News conseguiu no mês de abril, pela primeira vez desde que entrou no ar em outubro do ano passado, superar a concorrente CNN Brasil na preferência dos telespectadores. Os dados são da Kantar Ibope Media e foram obtidos e divulgados pelo portal Na Telinha nesta segunda-feira (2).

O resultado ocorreu em razão da queda acentuada da CNN no último mês, quando a emissora despencou 15 posições na lista dos canais mais assistidos no ranking do Painel Nacional de Televisão (PNT). A Jovem Pan, por sua vez, também sofreu uma redução de audiência no quarto mês de 2022, mas em menor escala na comparação com a concorrente.

De acordo com os números, a Jovem Pan News teve uma média de 0,04 ponto de audiência e 0,13% de share (porcentagem sobre o número de televisores ligados), o que deixou o canal na 34ª posição. A CNN Brasil, por sua vez, ficou em 37° lugar, com a mesma média, mas com um share de 0,12%.

Já no ranking PayTV, que lista os canais mais vistos na TV por assinatura, a Jovem Pan ficou na 32ª posição, com 0,12 ponto de média e 0,31% de share. A CNN Brasil ficou com 0,11 ponto de média e 0,29% de participação, ficando na 37ª colocação.

Fonte: Pleno News