Pela 1ª vez, Faustão na Band vai ao ar sem o apresentador

Após o anúncio da saída de Fausto Silva da Band, o programa Faustão na Band foi ao ar, pela primeira vez, sem o comando do apresentador nesta quarta-feira (24). À frente da atração estavam Anne Lottermann, Carol Mendes e João Guilherme, filho de Faustão. Ele chegou a aparecer em um trecho, provavelmente já gravado, mas o programa foi encerrado sem a sua presença.

Nas redes sociais, internautas questionaram o motivo de o título da atração continuar com o nome do apresentador.

A emissora anunciou a saída de Faustão depois de um ano e meio no ar, na semana passada. Em nota enviada ao Estadão, a Band pontuou que a decisão foi tomada em comum acordo.

Mais tarde, o apresentador revelou que pretende “parar por um bom tempo” e que teria feito a escolha por questões de audiência do programa que apresentava.

– Programa diário é desgastante. Dava traço e consegui média de 3,5 pontos em um horário complicado – disse em entrevista ao site Notícias da TV.

APOSTA

Faustão era uma das grandes apostas da emissora para firmar a audiência em uma faixa horária dedicada a variedades. Faustão na Band concorria diretamente com o Jornal Nacional e novelas das nove na Rede Globo, líderes de público no horário.

O apresentador anunciou a saída da Globo em 2021, após 32 anos à frente do Domingão do Faustão. Ele já havia trabalhado na Band na atração Perdidos na Noite e estreou novamente na emissora em 2022. O programa, porém, sofreu com baixa audiência, dispensa total do balé e princípio de incêndio nos bastidores.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Print de vídeo / Band