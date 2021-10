Pela primeira vez desde a volta da torcida, Remo divulga renda positiva e fatura R$ 70 mil

Leão perde para a Ponte Preta no Baenão, mas tem lucro com a realização da partida da Série B

O Remo divulgou nesta segunda-feira, dia 25, da renda e público da partida diante da Ponte Preta do último domingo, no Baenão. Apesar da derrota por 1 a 0, o Leão lucrou pouco mais de R$ 70 mil, com um público pagante de 6.103 torcedores.

Remo 0 x 1 Ponte Preta – 31ª rodada da Série B

Público pagante: 6.103

Arrecadação: R$ 151.467,00

Despesa: R$ 81.061,38

Renda: R$ 70.405,62

Foi a primeira vez que o clube divulgou saldo positivo desde o retorno do público no dia 24 de setembro, na vitória sobre o Naútico por 1 a 0. Na ocasião, o clube teve prejuízo de R$ 326,46. O segundo jogo com torcida foi no empate sem gols com o Coritiba, com a renda sendo ainda mais negativa: – R$ 3.712,43.

Na Copa Verde, estreando nas oitavas de final, o Leão bateu o Galvez-AC por 9 a 0, mas outra vez levou a pior na bilheteria. O prejuízo foi de R$ 18.114,93.

Remo 1 x 0 Náutico – 26ª rodada da Série B

Público pagante: 1.699

Arrecadação: R$ 54.475,00

Despesa do borderô : R$ 54.801,46

Resultado: – R$ 326,46

Remo 0 x 0 Coritiba – 28ª rodada da Série B

Público pagante: 1.908

Arrecadação: R$ 56.125

Despesa do borderô : R$ 59.837,43

Resultado: – R$ 3.712,43

Remo 9 x 0 Galvez-AC – oitavas de final da Copa Verde

Público pagante: 1.381

Arrecadação: R$ 37.565,00

Despesa: R$ 55.679,93

Resultado: – R$ 18.114,93

O próximo compromisso do Leão será fora de casa. A equipe azulina vai enfrentar o Cruzeiro, pela 32ª rodada da Série B. A partida está marcada para esta quinta-feira, dia 28, às 21h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Fonte GE