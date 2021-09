Pela primeira vez marca Paraense concorre a prêmio Brasileiro de melhor embalagem

O Pará está concorrendo pela primeira vez ao prêmio Abre da Embalagem Brasileira, na qual será feita uma cerimônia de premiação ao vivo pelo You Tube, nesta quinta-feira (02) as 19h, onde irar premiar diversas categorias do mercado.

A marcar Paraense Blaus, de sorvetes e picolés que atua a mais de 30 anos no mercado, criou junto com a agência de consultoria Libra Branding estratégias para os produtos da linha “Natureza Blaus”, que está entre os 5 finalistas para concorrer ao prêmio na categoria estratégica – marketing e branding. A linha natureza blaus conta com sete sabores onde cinco são exclusivas da região amazônica.

A agência concorre com grandes marcas como Natura, Westrock, Casa Valduga e Casa Feito Brasil. A Libra é a primeira agência Paraense a estar entre os finalistas.

Foto: Perfil Pessoal Blaus