Pela primeira vez o TJPA realiza casamento homoafetivo

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), realizou o primeiro Casamento Comunitário Homoafetivo nesta sexta-feira,02, a cerimônia reuniu 24 casais que tiveram a oportunidade de oficializar a união.

A iniciativa foi em conjunto com a prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria de Diversidade Sexual (CDS), e Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

O casamento foi realizado no auditório Des. Agnano de Moura Monteiro Lopes, localizado no Fórum Cível de Belém, na Cidade Velha. A união foi celebrada pelos juízes Agenor Cássio Nascimento Corrêa de Andrade e Acrísio Tajra de Figueiredo.

De acordo com a representante do Núcleo Permanente de métodos Consesuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do TJPA, Nilce Ramôa, informou que o Tribunal de Justiça realiza dois casamentos por ano, no período da semana estadual e nacional de conciliação.

O MPPA e a Coordenadoria de Diversidade Sexual da prefeitura de Belém ficaram responsáveis

pela inscrição dos casais ligados à comunidade LGBTIA+, juntamente com o Cartório de 2° Oficio de Registro Civil Guedes de Oliveira.

Foto Reprodução: João Gomes / Comus