Pela primeira vez Super Tramp Experience anuncia tour no Brasil

Pela primeira vez no Brasil, SUPER TRAMP Experience prepara uma mega tour em terras tupiniquins. A única banda reconhecida pelo co-fundador Roger Hodgson fará 12 espetáculos imperdíveis nas principais cidades do país, que ocorrerão entre 06 e 29 de julho de 2023.

A banda europeia, considerada o melhor tributo ao Supertramp do mundo, é formada por Antoine Oheix (vocal e teclados), Alan Valley (guitarra, teclados e backing vocal), David Martin (saxofone, teclado, coros), Jean-Claude Givone (baixo, coros), Stéphane Glory (bateria), cinco apaixonados músicos pelo Supertramp, que se apresentam nos palcos da europa para emocionar o público ao som dos lendários sucessos de uma das maiores bandas de todos os tempos.



Super Tramp Experience busca transmitir o som, a energia e a emoção o mais fielmente possível da lendária banda inglesa Supertramp.



Com um espetáculo de quase 2 horas, o quinteto apresenta os grandes sucessos do Supertramp, lendário grupo liderado pela dupla Roger Hodgson/Rick Davies.

Não faltarão no repertório sucessos como: “The Logical Song”, “Dreamer, School”, “Goodbye Stranger”, “Fool’s Overture”, “Crazy”, “Hide In Your Shell”, entre outros.



Abrindo a sequência de shows, no dia 06/07/2023 (quinta), a banda se apresenta em Criciúma (Teatro Elias Angeloni). No dia seguinte, 07/07/2023 (sexta), é a vez de Tubarão (Hangar Eventos) curtir os maiores sucessos da banda. Dia 08/07/2023 (sábado), o show será em Joinville (Teatro da Liga) e 09/07/2023 (domingo) em Blumenau (Teatro Carlos Gomes). Dia 12/07/2023 (quarta), o quinteto segue para Florianópolis (Teatro CIC). Dia 13/07/2023 (quinta) se apresentam em Porto Alegre (Araújo Vianna). Dia 14/07/2023 (sexta), um grande show é preparado para a maior cidade da América Latina, São Paulo (Tokio Marine Hall). Dia 15/07/2023 (sábado) será a vez de São José dos Campos (Farma Conde Arena). Na próxima semana, dia 20/07/2023 (quinta) o espetáculo será em Vitória (Espaço Patrick Ribeiro). Dia 21/07/2023 (sexta), SUPER TRAMP Experience cantará na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro (Qualistage). No sábado, dia 22/07/2023, o grupo retorna às terras paulistanas e fará show em Ribeirão Preto. Já dia 29/07/2023 (sábado), finalizam esta grande tour em Curitiba (Teatro Positivo).

SOBRE A BANDA

O grupo chega com cinco mega stars: Antoine Oheix (teclado, vocal), fã do Supertramp desde a adolescência, fundou o grupo em 2011. A sua voz com amplitude alargada permite-lhe estar avantajado tanto nos registos de Roger Hodgson como de Rick Davies. Ele é a referência nos arranjos e na sonoridade do grupo.



Alan Valley (guitarra, teclados, backing vocals) é um grande músico que toca notavelmente em vários estilos, mas tem no Supertramp sua maior paixão.



David Martin (saxofone, teclados, coros) é um verdadeiro instrumentista, seu perfeito domínio do saxofone e sua longa experiência fazem dele o John Helliwell do grupo.



Jean Claude Givone (baixo, backing vocals) baixista, baterista e compositor, é um grande admirador de Paul McCartney e Supertramp. Ingressou naturalmente no grupo em 2013.

Stéphane Glory (bateria) já trabalhou com vários artistas franceses e estrangeiros e é considerado um dos maiores bateristas da França.



Super Tramp Experience é simplesmente o melhor tributo ao Supertramp do mundo.

Imagem: Divulgação