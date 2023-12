Pela primeira vez, terá programação de Réveillon em Ananindeua

Chega final de ano e muita gente sente falta de eventos de virada de ano na região metropolitana. Ananindeua é um município com grande potencial para eventos e, agora, a Prefeitura, está retomando a tradição nas realizações de Shows, com excelência, organização e estrutura impecáveis. Mas o Réveillon na cidade é uma novidade. A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Cultura De Ananindeua, incluiu no calendário oficial da cidade: o “Réveillon Ananin, o futuro é agora”. A despedida de 2023 será em grande estilo, com shows de artistas regionais e queima de fogos sem estampidos.

E no dia 31 deste mês, a partir das 20h, está confirmado. Haverá uma grande festa de virada na Orla de Ananindeua. A festa se estenderá até 1h do dia 1º de janeiro. “Preparamos uma programação para todos os públicos, para aqueles que preferem celebrar juntos com a família e música um pouco mais calma e aos que preferem mais dança e animação. Além da música, também teremos show pirotécnico, que será um grande espetáculo de cores e luzes para encantar a todos, lembrando que os fogos são sem estampidos”, ressalta o prefeito de Ananindeua, doutor Daniel Santos.

Buscando manter a organização e segurança, o Réveillon 2024 irá contar com o apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal de Ananindeua, Defesa Civil, agente da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SEMUTRAN), Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (SESAN), Secretaria Secretaria Municipal de Saúde (SESAU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), Cruz Vermelha e o Conselho Tutelar.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

“Réveillon Ananin, o futuro é agora”

31/12

– Local: Na Orla de Ananindeua, localizada na avenida Santa Fé, com a Avenida Amintas Pinheiro, no bairro Icuí.

20h – Cantor Sandro Sandim

21h – Gleydson, Lohan & Yvison Presley

22h – Steven Pegada

23:30h – Bateria da Caprichosos

– Contagem regressiva e Fogos –

(festa se estende até 1h)