Pela segunda vez no ano, Pará alcança marca de 24h sem nenhum crime violento letal

Na noite desta terça-feira (18), pela segunda vez em 2021, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) divulgou que nenhum crime violento letal intencional (CVLI) que reúne homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte foi registrado de 00h às 23h59 nos 144 municípios paraense nesta segunda-feira (17). O dado é consolidado pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), que acompanha os índices de criminalidade à nível estadual.

Em abril passado, o Pará já havia alcançado pela primeira vez a marca de 24h sem CVLI. O mês representou também na linha histórica o melhor entre todos os meses de abril desde 2010 tanto no Estado quanto na Região Metropolitana.

Na primeira quinzena de maio também há registros de declínio de CVLI. No período de 1º a 17 de maio, houve diminuição de 46,7% se comparado ao mesmo período em 2018, no último ano da gestão anterior. Já no acumulado, de 1º de janeiro a 17 de maio, o índice de declínio em relação ao mesmo período de 2018 é de 46,6%.

Estratégias

Policiamento ostensivo e permanência em pontos estratégicos pela Polícia Militar, investigação da Polícia Civil em resposta aos crimes de grande repercussão que ocorrem, e, ainda, o combate de grupos criminosos que praticam crimes em série, além do controle das casas penais pelo Sistema Penitenciário. Estratégias que estão aliadas a investimentos em tecnologia e também na inteligência humana de agentes de segurança.

Além do policiamento, existem ainda as políticas sociais que ajudam no combate à criminalidade, à exemplo do programa Territórios Pela Paz (Terpaz), implementado nos bairros da Região Metropolitana de Belém em 2019, e que reúne ações de segurança pública e cidadania.

“Isso demonstra a maneira assertiva de como o trabalho integrado entre as forças de segurança pública vem se concretizando. Nós sabemos que muito já foi feito e que ainda é possível fazer mais. Este ano será diferenciado com a implantação de diversas tecnologias que, ao lado do profissional de segurança pública, proporcionará ainda mais proteção aos cidadãos do Pará, como a instalação de reconhecimento fácil e de placas veiculares que identificarão foragidos da justiça e veículos roubados, por exemplo”, ressaltou o secretário de segurança pública e defesa social do Pará, Ualame Machado.

Por: André Macedo (Ascom/Segup)