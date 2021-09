Pelas ruas de Santarém: Imagens que fazem bem para um jovem autista

A presença de um jovem com um celular nas mãos fotografando ônibus em alguns pontos das ruas de Santarém, no oeste do Pará, despertou a atenção das pessoas esta semana, principalmente dos motoristas dos coletivos.

Realmente, diante de tantas reclamações dos usuários do transporte público na cidade, certamente que esse pensamento é mais do que normal, já que a maioria das pessoas que utiliza esse meio de transporte para se locomover denuncia a precariedade desse serviço constantemente.

Bem, mas esse não é o caso deste jovem fotógrafo. Uma publicação feita pela mãe do rapaz nas redes sociais explicou o motivo de ele estar posicionado em pontos estratégicos da cidade à espera do melhor ‘flagrante’. O anônimo fotógrafo é o jovem Lucas Welter, um rapaz autista que ama registrar o vai e vem dos ônibus nas ruas de Santarém.

É isso mesmo! Ele simplesmente ama fazer esses registros fotográficos de ônibus.

E para quê? É o que muita gente se perguntou.

Simples, ele é o mais novo blogueiro da cidade e todos seus registros vão parar em seu blog (https://lucasdesenhosefotos.blogspot.com/), onde publica fotos e desenhos de coletivos de várias cidades brasileiras. A maioria dos desenhos é assinada por Mailson Amâncio e ganha alterações e pinturas feitas pelo Lucas.

“É o que mais ama fazer. Ele não está fotografando para fazer denúncia, nem algo do tipo. É só pra postar em seu blog e grupo de WhatsApp. Então, ao visualizarem ele e se poderem reduzir a velocidade, nós agradecemos. E aproveitem pra deixar ok no blog dele. Desde, já grata pela compreensão”, escreveu Lenara Welter, a mãe do Lucas.

Fonte: O Estado Net