Pelé cita relação com Maradona e disputa pelo melhor do mundo

Pelé recordou neste domingo (11) a relação com Diego Armando Maradona, morto em outubro do ano passado, e revelou que costumava brincar com o argentino sobre a disputa de quem foi o melhor de todos os tempos.

– Às vezes nos encontrávamos e, embora não tivéssemos uma relação muito próxima, brincávamos. Ele me dizia: ‘cuidado porque dizem que sou melhor que você. E eu lhe dizia: ‘você pode ser melhor, mas eu faço gols com a direita, a esquerda e de cabeça, e você, não’. E ríamos – lembrou o Atleta do Século em entrevista à emissora de televisão italiana Rai 3.

– Sempre brincávamos sobre quem era o melhor, mas para Deus todos somos iguais – acrescentou.

Único jogador a ter conquistado três títulos de Copa do Mundo, o brasileiro rememorou também a origem do apelido e admitiu que quando era criança não gostava de ser chamado de Pelé.

– Meu nome é Edson e todos me chamavam de Pelé. Não gostava de Pelé porque eu era um fã de [Thomas] Edison – declarou, em referência ao inventor americano.

Durante a entrevista, Pelé disse já ter tomado a vacina contra a Covid-19 e destacou a importância de seguir as medidas de segurança para se proteger durante a pandemia do coronavírus.

Foto: EFE | Canal Trece

Fonte: EFE