Pelé é diagnosticado com quadro de broncopneumonia

Internado desde a última terça-feira (29), o Rei do Futebol, Pelé, foi diagnosticado com broncopneumonia. A doença é uma inflamação que atinge partes do pulmão chamadas brônquios e alvéolos. O ex-jogador já se encontra em tratamento com antibióticos, segundo informações apuradas pela ESPN.

Ainda há uma endoscopia programada para o paciente. Os médicos decidiram usar uma sonda para que Pelé se alimente melhor, visto que ele tem se mostrado com quadro de confusão mental.

A

família do ex-atleta sustenta que são cuidados de rotina, mas a ESPN reforça as informações, dizendo que confirmou com membros da equipe médica que a internação não foi programada.

Pelé deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com quadro de anasarca (inchaço generalizado), confusão mental, síndrome edemigênica (edema generalizado) e insuficiência cardíaca descompensada.

O ex-jogador sofre de câncer metastático, que originou-se no intestino e se espalhou para o fígado e um inicial no pulmão. O Rei do Futebol já não está mais respondendo ao tratamento com quimioterapia nos últimos meses.

