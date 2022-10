Pelé e Tiago trocam acusações em briga: “Bate aqui, bêbado fodi**!”

Rapper e ex-padrasto de Neymar precisaram ser contidos pelos colegas de confinamento durante desentendimento

O sério desentendimento entre Pelé Milflows e Tiago Ramos fez o clima pesar em A Fazenda no domingo (16/10) e até a tarde desta segunda-feira (17/10) estava entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Em um dos momentos de maior tensão, os dois foram separados por colegas de confinamento após se peitarem, mas ainda assim seguiram trocando sérias acusações. O rapper sugeriu que o ex-padrasto de Neymar teria problemas com álcool.

“Bate aqui, bêbado fodi**!”, desafiou Pelé. “Maconheiro de mer**”, disse Tiago. “Cheirador de pó do caral**”, devolveu o rapper durante uma discussão dentro do quarto. Na sequência, eles seguiram com a briga, desta vez na cozinha.

Rapaz ficou conhecido após se relacionar com Nadine, mãe de NeymarReprodução/Record TV

Briga entre participantes de A FazendaReprodução

Por: Leo Dias / Metrópoles