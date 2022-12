Pelé, lenda do futebol, morre aos 82 anos, em São Paulo

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos. O Rei do Futebol estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro, para reavaliação da quimioterapia de um tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória. O ex-craque já não vinha mais respondendo ao tratamento, chegou a ser sedado de forma paliativa, e não resistiu.

Pelé iniciou o tratamento contra o câncer no cólon em 2021. Ele precisava ir ao hospital Hospital Albert Einstein com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação.

Ele chegou a ser submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital em setembro do ano passado. Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, o pulmão e o fígado.

Kely Nascimento filha de Pelé, mora nos Estados Unidos e viajou para o Brasil nas últimas semanas para acompanhar o pai. Os outros filhos do Rei do Futebol, Flávio e Edinho, também se juntaram à família na despedida.

A família do ídolo do esporte ainda não divulgou detalhes sobre o velório. Uma estrutura chegou a ser montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília.

Fonte: Pleno News/Foto: Foto: EFE/Sebastiao Moreira