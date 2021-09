Pelé segue internado após exame detectar problema de saúde

O ídolo do futebol brasileiro, Pelé, está internado desde a última terça-feira (31) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A assessoria de imprensa do artista havia comunicado na última semana que o ex-jogador passava apenas por exames de rotina, mas a equipe médica decidiu manter o jogador internado após detectar um problema de saúde. As informações são do portal G1.

O Hospital Albert Einstein ainda não divulgou boletim médico informando qual é o quadro de saúde do ex-camisa 10 da Seleção.

Na última terça-feira, a equipe de comunicação de Pelé tranquilizou os fãs nas redes sociais e negou que ele tenha dado entrada no hospital devido a um suposto desmaio. De acordo com a publicação, o ex-jogador passava por exames anuais que foram adiados em razão da pandemia da Covid-19.

– Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo! – diz a publicação.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/Sebastiao Moreira