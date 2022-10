Pelo 5º ano consecutivo, Alubar está entre as indústrias que mais compram no Pará

A Alubar, multinacional brasileira que é líder na fabricação de cabos elétricos de alumínio na América Latina e maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano, esteve entre as empresas de destaque no 9º Prêmio Redes de Desenvolvimento.



Em cerimônia realizada na última quinta-feira, 20, durante a XV Feira da Indústria do Pará – Fipa, a empresa obteve o 3º lugar em duas categorias: Absolutus, que reconhece as empresas que mais compraram em valores totais no Pará, e Percentum, que premia as que mais compraram no Estado em termos percentuais. Nesta última, a Alubar está entre as vencedoras pelo 5º ano consecutivo. Em ambas, a premiação leva em consideração os resultados somados de 2020 e 2021.



Em 2020, 53% das compras para a fábrica da Alubar em Barcarena foram feitas no Pará. No ano seguinte, esse percentual chegou a 76%, representando mais de 1,84 bilhão de reais em negócios gerados pela empresa dentro do estado em 2021.



“Mais uma vez somos agraciados com este prêmio, que vem para ratificar o investimento que a Alubar faz no estado e no mercado local. Somos uma empresa que procura crescer junto com outras, em uma parceria onde todos ganham. É nosso papel, também, incentivar a qualificação e desenvolvimento dos fornecedores locais, que se tornam aptos a atender a indústria em um nível de qualidade cada vez mais alto, pois acreditamos no potencial da indústria paraense”, destaca o Gerente de Suprimentos da empresa, Fábio Rezende.

RECONHECIMENTO

Desenvolvida pela Redes – Inovação e Sustentabilidade, iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Pará – Fiepa, a premiação é destinada às grandes indústrias do Pará que apresentam boas práticas de relacionamento com fornecedores locais e mais compram no Estado. A Alubar está entre as indústrias mantenedoras da REDES, em uma parceria importante para a captação e desenvolvimento de fornecedores dentro do Pará, para atender sobretudo as operações da empresa em Barcarena, onde fica sua maior e mais antiga planta industrial.

Além do reconhecimento aos maiores compradores, o prêmio também inclui a categoria Comprador do Ano e Case de Desenvolvimento de Fornecedores. “Quero nesse momento agradecer a todos que fazem parte deste programa, para que a gente possa fazer essa aproximação entre as grandes empresas que estão no Pará e as empresas menores, que têm dificuldade de chegar nessas grandes empresas para fazer negócios. E esse é um dos objetivos da Redes”, destacou o vice-presidente da Fiepa, Nilson Azevedo.



“Esse prêmio foi criado em meados de 2011, pensando no fomento ao desenvolvimento. É hora é de agradecer pela parceria, pela troca de informação, conhecimento e demandas em prol do estado do Pará. Hoje é um momento de reconhecer esse esforço durante o ano, principalmente na área de suprimentos”, disse o diretor executivo da Redes, Marcel Souza.

Imagem: Divulgação