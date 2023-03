Pelo menos 50 famílias de Belém são beneficiadas no “Dia D de Doação”

Francisco Assunção da Silva, de 63 anos, mora na Terra Firme e trabalha vendendo picolé pelas ruas de Belém, mas na manhã desta quarta-feira, 29, fez uma pausa em sua única fonte de renda para escolher novas roupas para ele e para a companheira. “Um amigo me falou da ação que iria ter e vim aproveitar para escolher calça e blusa para trabalhar”, contou.

A ação a que se refere Francisco é o “Dia D de Doação”, promovido na última quarta-feira do mês pela Prefeitura de Belém, por meio da Defesa Civil Municipal.

Sapato, calça, camisa e uma cadeira infantil para automóvel foram os itens escolhidos pelo motorista e vendedor, José Augusto Rosa. “Eu estava na casa minha mãe, no Umarizal, quando ouvi no rádio que estava tendo essa ação. Peguei um ônibus e vim porque estava precisando de roupa para trabalhar. A cadeirinha, eu vou levar pra minha irmã transportar meu sobrinho no carro”, detalhou.

Roupas para trabalhar também foram os alvos da garçonete, Maísa Silva, que além de levar peças para casa, se animou para também doar. “Eu vim escolher roupas para levar e acabei me dando conta que tenho em casa uma sacola com peças que não me servem mais. Vou trazer para a Defesa Civil, assim fica como uma troca, né?”, concluiu.

Ao longo da manhã, dezenas de famílias estiveram na sede da Defesa Civil de Belém para escolher e levar para casa os itens que precisavam, como a família da dona de casa, Charlene Silva Coelho, que mora no bairro da Sacramenta, com mais cinco pessoas.

“Minha irmã teve bebê recentemente, mas como minha sobrinha nasceu prematura quase não tem roupas, eu vim escolher roupas pra ela e também para meus filhos”, revelou.

Durante o “Dia D” são disponibilizados brinquedos, roupas, sapatos adultos e infantis e alguns móveis. Peças novas e usadas, todas em bom estado de conservação, arrecadadas durante campanhas ou entregues diretamente na sede da Defesa Civil. O público-alvo são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Cerca de 50 famílias foram diretamente beneficiadas com a edição do mês de março.

Serviço

Permanentemente a Defesa Civil de Belém recebe doações em sua sede, no prédio da Aldeia Cabana, localizado na avenida Pedro Miranda com a travessa Pirajá. As entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h.

Podem ser doados alimentos não perecíveis, brinquedos, móveis, utensílios domésticos, roupas e sapatos em bom estado de conservação. A Defesa Civil não recebe doações em dinheiro. Maiores informações podem ser obtidas pelo número: (91) 98439-0646.



Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Agência Belém