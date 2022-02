Pelo menos o feijão teve queda de preços na cesta básica paraense

De acordo com as pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, no mês passado (Janeiro/2022), a Cesta Básica dos paraenses voltou a ficar mais cara, custando R$ 563,97, comprometendo na sua aquisição metade do novo salario mínimo de R$ 1.212,00. A situação só não foi pior porque alguns itens que compõem a alimentação apresentaram quedas de preços, entre eles o feijão.



O preço do quilo do produto é pesquisado semanalmente com três marcas em supermercados da capital. Segundo o Dieese/PA, os preços médios do quilo do Feijão nos últimos 12 meses não foi uniforme e apresentou a seguinte disposição: Em Janeiro/2021, o quilo do produto foi comercializado em média nos supermercados de Belém a R$ 7,39. No final do ano passado (Dezembro/2021), já custava, em media, R$ 6,56 e, no mês passado (Janeiro/2022), o produto foi comercializado em média a R$ 6,33 por quilo.



Com isso, o preço médio quilo do Feijão em Belém apresentou queda de preços. No mês passado (Janeiro/2022), o preço do produto ficou 3,51% mais barato em relação ao mês de Dezembro/2021. No balanço dos últimos 12 meses, o produto também apresentou recuo de preço, com queda de 14,34%.

Como na Cesta Básica a previsão de Consumo Mensal de Feijão por trabalhador no Pará é de 4,50 Kg, o gasto total no mês passado (Janeiro/2022) atingiu R$ 28,49, com um impacto em relação ao novo Salario Mínimo de R$ 1.212,00 de 2,55%. Já o tempo de trabalho necessário para adquirir o produto no mês passado (Janeiro/2022) foi de 05h10.



Ainda segundo o Dieese, apesar desse recuo no preço pelo quilo de feijão, a cesta básica no Pará está entre as mais caras do Brasil.

