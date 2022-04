“Pelo poder, se uniram”, afirma Bolsonaro sobre Lula e Alckmin

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou, nesta segunda-feira (11), a aliança entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSB). Os petista e o ex-tucano devem formar uma chapa para disputar o Palácio do Planalto em outubro.

Na última sexta-feira (8), o PSB oficializou a indicação de Alckmin, recém-filiado à sigla após 33 anos de PSDB, para ser o vice de Lula nas eleições e enfrentar Bolsonaro nas urnas. No dia da indicação, Bolsonaro compartilhou foto de Lula e Alckmin nas redes sociais e ironizou a postagem ao escrever “Kkkkkkkkk”.

– Alckmin era um ferrenho opositor de Lula por décadas. Eram inimigos lá atrás e são amigos hoje, ou mentiam lá atrás ou mentem hoje – lembrou Bolsonaro na entrevista desta segunda-feira.

Lula e Alckmin minimizam o fato de terem se enfrentado politicamente no passado e dizem que a união se dá para defender a democracia e combater o “autoritarismo” de Bolsonaro.

EXPLORAÇÃO EM TERRA INDÍGENA

Jair Bolsonaro afirmou, também, que o governo ainda não tem maioria no Congresso para aprovar o projeto de lei que autoriza exploração mineral em terras indígenas.

– Nós pretendemos libertar os indígenas do jugo do Estado, queremos dar liberdade para eles produzirem – disse o presidente em entrevista ao grupo “O Liberal”.

Segundo o governo, a medida ajudaria o país a reduzir a dependência de fertilizantes russos, cuja importação foi estrangulada pela guerra da Rússia com a Ucrânia.

Bolsonaro ainda mostrou confiança na aprovação do PL da regularização fundiária, hoje travado no Senado, mas evidenciou sua descrença nos trâmites da reforma administrativa.

– Espero que consiga (aprovar), mas é muito difícil – declarou o chefe do Executivo na entrevista sobre a reforma que mexe com regras do funcionalismo público.

Fonte: *AE

– Pelo poder, se uniram – disse Bolsonaro em entrevista ao grupo O Liberal, do Pará.