Pelo quinto mês consecutivo indústria paraense apresenta saldo positivo de empregos

Em Julho deste ano, pelo quinto mês consecutivo, no comparativo entre admitidos e desligados, o

Setor da Indústria em Geral no Pará voltou a apresentar saldo positivo de Empregos Formais. Também nos levantamentos do ano de 2022 (Janeiro-Julho) e também dos últimos 12 meses (Agosto/2021-Julho/2022), a Indústria no Pará também apresenta crescimento de empregos com carteira assinada. As informações foram divulgadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



O estudo ora divulgado foi elaborado pelo Dieese/PA, com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho, por meio do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged.



Segundo o Dieese/PA, o Setor da Indústria em Geral, no Pará, no mês de Julho/2022, registrou saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período analisado no Setor em todo o Estado, 4.377 admissões contra 3.392 desligamentos, com a geração de 985 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Julho/2021), a Indústria paraense também gerou empregos formais, entretanto o resultado foi maior que o verificado este ano. Foram feitas, naquela oportunidade, 4.925 admissões, contra 3.232 desligamentos, com a geração de 1.693 postos de trabalhos.



Ainda segundo o estudo, no mês de Julho/2022, no Setor da Indústria em Geral, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Amazonas, com a geração de 1.370 postos de trabalhos, seguido do Estado do Pará, com a geração de 985 postos de trabalhos; Rondônia, 649; Tocantins, 308; Acre, 57; Roraima, 41, e do Estado do Amapá, com a geração de 29 postos de trabalhos.



Ainda em Julho/2022, foram feitas no Setor da Indústria em Geral, em toda a Região Norte, 13.101 admissões contra 9.662 desligamentos, com a geração de 3.439 postos de trabalhos formais.

NESTE ANO

O estudo do Dieese/PA mostra ainda que nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2022), no comparativo entre admitidos e desligados, o Setor da Indústria em Geral no Estado do Pará apresentou saldo positivo de empregos formais. No período analisado foram feitas no Setor em todo o Estado, 28.963 admissões, contra 25.179 desligamentos, com a geração de 3.784 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Julho/2021), a Indústria paraense também gerou postos de trabalhos, entretanto o resultado foi maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 28.555 admissões, contra 21.374 desligamentos com a geração de 7.181 postos de trabalhos.



As análises do Dieese/PA mostram ainda que no ano (Janeiro-Julho/2022), no Setor da Indústria em Geral, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 3.784 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 2.613 postos de trabalhos; Rondônia, 1.752; Tocantins, 1.269; Roraima, 320; Acre, 281, e do Estado do Amapá, com a geração de 261 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, no ano (Janeiro-Julho/2022) foram feitas no Setor da Indústria em Geral em todo na Região Norte, 78.997 admissões contra 68.717 desligamentos, com a geração de 10.280 postos de trabalhos.

EM 12 MESES

A Indústria em Geral no Estado do Pará, nos últimos 12 meses (Agosto/2021-Julho/2022), também registra saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas, no período, em todo o Estado, 51.025 admissões, contra 44.367 desligamentos, com a geração de 6.658 postos de trabalhos.



Nos últimos 12 meses (Agosto/2021-Julho/2022), no Setor da Indústria em Geral, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 6.658 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 5.536 postos de trabalhos; Tocantins, 1.707; Rondônia, 659; Roraima, 526; Acre, 310, e do Estado do Amapá, com a geração de 304 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, nos últimos 12 meses (Agosto/2021-Julhio/2022), foram feitas no Setor da Indústria em Geral, em toda a Região Norte, 133.866 admissões contra 118.166 desligamentos, gerando um saldo positivo de 15.700 postos de trabalhos.



Imagem: Divulgação