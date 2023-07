Pence promete banir trans das Forças Armadas dos EUA

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, fez um discurso para eleitores conservadores em Iowa, nesta sexta-feira (28), prometendo banir pessoas trans que servem nas Forças Armadas do país.

Pré-candidato à Presidência, Pence se refere a uma proibição da era Trump que impedia transgêneros de se tornarem membros do serviço militar.

A política instituída em 2019 deixava claro que indivíduos com disforia de gênero que tomavam hormônios ou que já haviam passado por uma transição de gênero não poderia se alistar ao Exército americano.

– Podemos abraçar nosso papel como líderes do mundo livre para enfrentar a agressão russa e as provocações chinesas com um novo exército adequado aos desafios do século 21. E podemos acabar com o politicamente correto no Pentágono, inclusive reinstituindo a proibição de pessoal transgênero nas forças armadas dos Estados Unidos – disse Pence durante o Lincoln Dinner 2023.

As pesquisas iniciais mostram que o ex-vice-presidente tem apoio nacional médio nas primárias do Partido Republicano de 5%, assim, ele está no quinto lugar entre os presidenciáveis como Donald Trump, Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy e Tim Scott.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/Kevin Dietsch