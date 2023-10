Penúltima romaria, a Procissão da Festa, reúne cerca de 5 mil fiéis nas ruas de Belém

Com percurso a partir da Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria, localizada na rua Boaventura da Silva, bairro do Umarizal, passando pela Boaventura da Silva, travessa 9 de Janeiro, Antônio Barreto, avenida Alcindo Cacela, avenida Governador José Malcher, Generalíssimo Deodoro e avenida Nazaré até a Praça Santuário, com previsão de 2h de duração e extensão de 2,2 km, começou às 8h da manhã deste domingo, 22, a Procissão da Festa, a terceira mais antiga da Quadra Nazarena. A primeira é o Círio, a segunda, a Trasladação e a terceira, a Procissão da Festa.

Antonio Sousa, Diretor de Procissões da Diretoria da Festa de Nazaré, explica que todos os anos, a Procissão da Festa percorrer transcursos diferentes, a exemplo da Romaria da Juventude. Mas serve, também, para que aqueles que trabalharam no Dia do Círio, possam fazer sua homenagem pessoal a Nossa Senhora de Nazaré.

“É possível que o pessoal do setor de segurança, saúde, bombeiros, socorristas, guardas municipais, militares e outros, tenham estado no Círio, mas estavam trabalhando; talvez não puderam fazer a sua oração. Hoje, eles têm essa oportunidade, pois Nossa Senhora está abençoando a todos e apontando Jesus, caminho, verdade e vida”, disse o diretor de Procissões.

A Procissão da Festa começa com missa solene, às 7h, na Capela de Santo Antonio Maria Zaccaria, presidida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. Depois, a Imagem Peregrina foi colocada no carro Berlinda e, assim, a procissão saiu pelas ruas da capital paraense rumo à Praça Santuário, onde ocorrerá a bênção final.

PROGRAMAÇÃO

Encerramento do Círio 2023

Domingo (22)• Missa de Encerramento – 18h• Após a missa, a diretoria se deslocará para a Casa de Plácido, onde será anunciado o coordenador para o biênio 2024/2025• Show Amazônia Jazz Band na Concha Acústica -19h30 às 20h45• Missa 20h, que terminará às 20h45• Apagam as luzes da fachada da Basílica às 20h45 (BSN, Calçadão, Alameda D. Alberto Ramos, Lírio Mimoso)• Pré – Mapping – 21h• Apresentação Vídeo Mapping “Sons e Sensações” – 21h15• Anúncio do Tema do Círio 2024 – 21h40• Fogos – 21h45• Música e mensagem final na fachada da Basílica – 21h50• Encerramento e dispersão – 22hObs. Funcionamento do Arraial e Parque: Para os brinquedos às 21h, fecha o arraial às 21h, não entra no arraial, só sai. Dispersão – 22h

Segunda (23):Recírio 202306h – Subida da Imagem Original de Nossa Senhora, na Basílica Santuário06h30 – Missa do Recírio, na Praça Santuário07h30 – Recírio, saída da Praça Santuário

Fonte: Diretoria da Festa de Nazaré

Imagem: Divulgação