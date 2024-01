Pequenos Chefs: culinária traz benefícios para pacientes internados no Hospital Octávio Lobo

Em um ambiente hospitalar, a prática de realizar atividades incomuns são atrativas e ajudam crianças e adolescentes a desenvolverem habilidades importantes, como a atenção, a coordenação motora, a criatividade e a autoconfiança. Sendo assim, o projeto “Pequenos Chefs” desenvolvido pelo Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol), por meio do Escritório de Experiência do Paciente (EPP) e do Serviço de Nutrição e Dietética, contribui para o desenvolvimento dos usuários através da culinária.

A pedagoga Joyce Wanzeler, que faz parte da equipe de humanização do hospital, explica que o preparo das receitas estimula diversas áreas do cérebro. “O aspecto sensorial também é muito trabalhado com a degustação, sentir o aroma e as diferentes texturas dos ingredientes. E dentro desse contexto são quebradas barreiras referentes à alimentação e ao relacionamento com o outro. A combinação de aprendizado e o prazer de preparar o próprio alimento torna a receita mais interessante para os nossos Pequenos Chefs”, disse.

O momento de fuga da dieta hospitalar acaba tornando a oficina ainda mais atraente, as guloseimas que entram no cardápio são todas liberadas pelas nutricionistas da unidade de saúde. Também é realizada uma triagem para a verificação de quais usuários podem participar daquela ação, já que alguns deles possuem restrição dietética. Os pequenos colocam a mão na massa e depois degustam o prato elaborado.

A cada 30 dias, os pacientes que estão internados são liberados para participarem das oficinas juntamente com os pais, em um momento de diversão, interação social e muita bagunça. No último final de semana, foi preparada uma receita que deu água na boca dos chefs do Hoiol, um lanche que agrada o paladar de pessoas de várias idades, a pizza de pão. Eles ajudaram a montar e se envolveram em todo o processo.

O pequeno Rodolfo Vinícius, 4 anos, internado há um mês no hospital para tratar um câncer, era só sorrisos com a novidade nas mãos e chegou a reclamar quando um pedaço caiu no chão. Há um mês internado mostrou satisfação ao comer o lanche. Ele veio do município de Marabá sob os cuidados da tia Márcia Souza, para receber atendimento especializado.

“Estou aliviada, depois de cinco dias sem conseguir se alimentar devido ao incômodo no esôfago, ele conseguiu tomar sopa, beber suco hoje e ainda está participando da atividade e saboreando o alimento. Pizza é algo que as crianças gostam e que geralmente consomem quando estão em momentos de lazer com a família, então ele amou comer algo diferente além da dieta prescrita”, disse a acompanhante.

Serviço – Credenciado como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo é referência na região Norte no diagnóstico e tratamento especializado do câncer infantojuvenil, na faixa etária entre 0 a 19 anos. A unidade é gerenciada pelo Instituto Diretrizes, sob o contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública, e atende pacientes oriundos dos 144 municípios paraenses e estados vizinhos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Leila Guimarães/Ascom HOIOL