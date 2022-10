Pequenos produtores de Outeiro recebem capacitação para desenvolver a agricultura e melhorar renda familiar

Produzir alimentos de qualidade; garantir diversidade de produtos; preservar a tradição da cultura alimentar da região; contribuir com o desenvolvimento econômico local e incentivar a utilização de práticas sustentáveis: estas são as principais características da agricultura familiar.

Para contribuir com a atividade na Ilha de Caratateua, a Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Escola Bosque (Funbosque), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar- PA), realiza mensalmente cursos para a comunidade para desenvolver a agricultura familiar local. Nesta quinta-feira, 27, foi realizado o encerramento do curso de sementes e produção de mudas.

Técnicas – Para a dona de casa Maria do Carmo de Oliveira, 59 anos, participar do curso foi uma oportunidade de aprender técnicas para fazer o cultivo de mudas. “Eu dizia que não tinha a mão boa para plantar, mas no curso eu aprendi que não é só questão de mão, mas, sim, de desenvolver os métodos corretos para que a muda se desenvolva”, festejou a moradora.

Capacitação e geração de renda

Desde abril de 2022, a Funbosque, por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento Comunitário (CDC), ofertou cerca de 13 cursos, como de avicultura, compostagem orgânica, oleicultura, meliponicultura, piscicultura, e outros. Viabilização de conhecimento para um total de 320 moradores de Outeiro.

“A maioria dos moradores da ilha possui um quintal, por isso, estamos capacitando os produtores rurais locais, para que eles aproveitem os seus terrenos e desenvolvam alguma atividade que possa lhe ajudar no orçamento familiar”, explica Rosilda Santana, coordenadora do CDC. “Queremos que eles aproveitem o potencial que a ilha tem”.

Prática sustentável

Segundo a instrutora do Senar, Priscila Sacramento, os alunos participaram de aulas práticas e teóricas, aprendendo como coletar sementes, produzir mudas, fazer substrato para o crescimento de muda, construir canteiro, manejo do solo e outros. “Eles estão habilitados para produzir alimentos diversificados e de qualidade, utilizando práticas sustentáveis, com técnica de agroecologia e agricultura natural”, explica Priscila.

De acordo com a coordenadora do CDC, a Funbosque está firmando outras parcerias para cada vez mais trazer oportunidade de capacitação para os moradores da Ilha.

Priscila destaca, também, que durante o ano de 2022 foram realizadas 15 capacitações em boas práticas de manipulação de alimentos, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), fornecendo a carteira de manipulação para cerca de 650 pessoas, que desenvovem suas atividades nas praias da ilha de Outeiro.

Texto: Amanda Cardoso

Fonte: Agência Belém/Foto: Funbosque