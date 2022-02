“Perco o que for, mas não tomo vacina”, dispara Theo Becker

O ator Theo Becker não conseguiu embarcar para os Estados Unidos com sua esposa por não estar vacinado. O ator usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (3) para compartilhar a situação.

De acordo com ele, a viagem internacional estava planejada desde de 2019. No entanto, a exigência do passaporte de vacina no país presidido por Joe Biden adiou os planos do casal.

– Não viajarei mais para os EUA, pois Biden exige passaporte vacinal. Perco o que for, mas não tomo vacina – escreveu o ator de 45 anos.

Em outra publicação, Becker contou que o episódio provocou instabilidade em seu casamento e sua esposa embarcou sem ele.

– Estávamos combinando essa viagem para os EUA desde 2019. Minha esposa tomou duas doses e eu não. Resultado: instabilidade no casamento e boa viagem para ela. Isso deve estar acontecendo muito por aí – completou o ator.