Perder peso ajuda mulheres a engravidar? Estudo responde

Uma pesquisa realizada pela Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, estudou o papel da perda de peso na fertilidade das mulheres. Indo na contramão da crença de que perder peso ajuda a engravidar, o estudo mostrou que os dois aspectos não possuem nenhuma ligação.

Há décadas já se sabe que mulheres obesas possuem maior dificuldade em engravidar. No entanto, apesar de a perda de peso ser benéfica para a saúde das mulheres no longo prazo, o estudo sugere que o emagrecimento não aumenta as chances de uma gravidez.

Para chegar a esses resultados, os pesquisadores investigaram quase 400 mulheres, que enfrentavam ao mesmo tempo problemas de obesidade e fertilidade. As voluntárias foram divididas em dois grupos, enquanto o primeiro apenas iniciou uma rotina de exercícios, o segundo foi bem mais além.

Segundo grupo fez programa completo de perda de peso

Este subgrupo de mulheres aumentou a atividade física, substituiu suas refeições e tomou medicações para ajudá-las na perda de peso. Depois de 16 semanas nesses planos, as mulheres dos dois grupos receberam tratamento para fertilidade.

Os resultados foram bem semelhantes entre os dois grupos, mesmo que as mulheres do primeiro grupo não tenham apresentado perda significativa de peso, elas tiveram a mesma probabilidade de engravidar do que as mulheres que participaram dos esforços de perda de peso e conseguiram emagrecer.

Ao final do estudo, 29 das 191 mulheres que só começaram a fazer exercícios, sem a intenção de perder peso, conseguiram engravidar e deram à luz. Enquanto isso, 23 das 188 mulheres que fizeram dietas e tomaram medicamentos para perda de peso, chegaram a dar à luz.

As mulheres que participaram dos programas de perda de peso tiveram, em média, uma diminuição de 7% em seu peso corporal. Contudo, apesar de não ter interferido na fertilidade das mulheres, a perda de peso proporcionou gestações mais tranquilas, com menores índices de pressão alta, colesterol alto e diabetes.

