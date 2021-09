Perema destaca necessidade de vitória do Paysandu no sábado e se diz ‘ansioso’ por volta da torcida

O Papão tá rindo à toa. Depois da vitória sobre o Altos e a classificação antecipada para a próxima fase da Série C, o clima na Curuzu anda tranquilo. No entanto, o capitão da equipe, Perema, diz que o equipe bicolor precisa se manter focada na próxima rodada, contra o Manaus. Uma vitória diante do Gavião do Norte garante, teoricamente, uma chave mais fácil para o Paysandu na fase decisiva da Terceirona.

“Série C é um campeonato curto, que passa rápido. Conseguimos um bom resultado fora de casa e nos classificamos. É muito importante vencer agora para decidir a fase final em casa, ao lado do nosso torcedor”, avalia Perema.

A presença de torcida, citada pelo zagueiro, diz respeito à expectativa da diretoria do Paysandu de que a CBF libere públicos nos estádios a partir da fase final. Segundo o presidente do Papão, Maurício Ettinger, uma reunião na próxima semana deve selar a volta da Fiel Bicolor à Curuzu. Sobre esse possível retorno, Perema se diz bastante ansioso.

“Estamos esperando que os torcedores venham logo para as arquibancadas para estar nos apoiando. Sabemos que com a presença deles o espetáculo fica muito mais bonito”, disso Perema.

O próximo compromisso do Papão na primeira fase da Série C será no sábado, às 17h, contra o Manaus, na Curuzu. Em caso de vitória, o Paysandu garante a primeira posição do Grupo A da terceirona. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.

Veja outros trechos da entrevista de Perema:

Gol contra o Altos

“Fico feliz de ter marcado. Dificilmente faço gols. Mas, quando consigo, são gols importantes. É sempre um sentimento muito bom, de estar podendo ajudar. Agora é trabalhar, pra que as coisas possam acontecer naturalmente”

Foco no quadrangular

“Ano passado tivemos um início de quadrangular bom, mas vacilamos no final. Acredito que agora precisamos continuar com que estamos fazendo agora, que é pontuar fora de casa. Precisamos buscar pontos fora de Belém. Isso é muito importante”

Vitória depois de goleada

“A gente sabe que a vitória logo em seguida melhora muito as coisas. A gente é ciente que quando perdemos as críticas aparecem. Mas também sabemos que temos totais condições de colocar o Papão na Série B”.

Fonte: O Liberal

Foto: Jorge Luís Totti/ Paysandu