Perema reconhece erros, revela conversa interna e elogia elenco da Tuna, adversária no sábado

Jogador há mais tempo no Paysandu, zagueiro disputará pela primeira vez o clássico

Apenas Paysandu e Tuna entrarão em campo neste final de semana pelo Campeonato Paraense. O encontro é válido pela 5ª rodada, jogo que foi adiado por problemas no placar eletrônico durante uma tempestade. É mais uma oportunidade para o Papão corrigir problemas e seguir em evolução no processo de reconstrução para esta temporada.

– Sabemos os jogos que temos feito, sabemos das derrotas que tivemos em casa. Precisamos trabalhar mais alguns aspectos, todos somos conscientes de onde erramos. Contra o Tapajós foi totalmente diferente, nossa equipe errou muito, mas estamos conscientes. Conversamos muito entre nós jogadores e a comissão técnica. Os erros não querem dizer que o trabalho feito está errado, pelo contrário, temos uma equipe consistente, que vem procurando evoluir a cada dia – avaliou Perema.

Apesar de ser o jogador há mais tempo no elenco do Paysandu – chegou em 2017, o zagueiro vai disputar pela primeira vez o clássico Pa-Tu. A rivalidade não era exercida desde 2013, quando a Cruz-Maltina caiu para a segunda divisão do estadual.

– Todo clássico é diferente, é um jogo muito aguerrido, de muita intensidade e que a gente sabe que é decidido em detalhes. A gente está se preparando da melhor forma possível. Estamos em uma sequência de jogos próximos um do outro. O momento agora é para descansar, tentar recuperar ao máximo para que possamos fazer um grande jogo – frisou Perema.

Com o adiamento do jogo, o Papão agora receberá a Tuna com a confiança extremamente alta. O rival alviverde vem de goleada por 6 a 1 sobre o Gavião Kyikatejê.

– Sabemos que a Tuna tem um time qualificado, de jogadores experientes, rodados e conhecedores do Campeonato Paraense. Mas também temos uma equipe que está trabalhando muito para buscar os objetivos que o clube tem. Temos que nos preparar ao máximo – reforçou o camisa 26.

O clássico contra a Tuna será às 17h deste sábado, na Curuzu.