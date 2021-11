Perfil com nome de Sergio Moro posta pornografia no Telegram

Uma página do Telegram com o nome do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, disparou uma série de conteúdos pornográficos na madrugada desta quarta-feira (3). O link do perfil havia sido compartilhado pelo próprio Twitter oficial do ex-juiz. De acordo com a assessoria de Moro, as publicações foram feitas por “uma conta fake depreciativa”.

A postagem no Twitter de Moro conduzia o internauta para um canal no aplicativo em nome do ex-ministro da Justiça. Ao acessar a página, porém, o usuário se deparava com fotos pornográficas. Posteriormente, o perfil foi bloqueado e, no lugar, passou a ser exibida a mensagem “este canal não pode ser exibido porque foi usado para divulgar conteúdo pornográfico”.

Perfil de Moro no Twitter compartilhou página que postou pornografia Foto: Reprodução/Twitter Sergio Moro

Procurada, a assessoria do ex-ministro informou que havia alguém utilizando o “nome de Moro (sf_moro) para postar imagens indevidas (pornográficas)” e que “o técnico estava tentando recuperar esse nome de usuário” para desativá-lo.

Este não é o primeiro episódio de problemas do ex-ministro com o Telegram. Em 2019, reportagens do site The Intercept Brasil baseadas em um vazamento de conversas atribuídas a Moro e procuradores da Lava Jato, justamente pelo Telegram, culminaram na suspeição do ex-juiz em alguns processos da Lava Jato.

Fonte: Pleno News