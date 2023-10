Perfil de Friends lamenta morte de Matthew Perry: “Devastados”

O perfil oficial da série Friends nas redes sociais lamentou, no fim da noite deste sábado (28), a morte do ator Matthew Perry, que interpretou Chandler na produção. Perry foi encontrado em uma jacuzzi na sua casa na região de Los Angeles, tendo aparentemente se afogado.

– Estamos devastados ao saber do falecimento de Matthew Perry. Ele foi um verdadeiro presente para todos nós. Os nossos corações estão com a sua família, entes queridos e todos os seus fãs – disse a postagem.

A NBC, emissora que exibiu Friends por 10 anos, também falou sobre o falecimento de Perry. Na legenda, o grupo de comunicação ressaltou o talento do ator e disse que “seu legado viverá por inúmeras gerações”.

– Ele trouxe muita alegria para centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo com seu timing cômico perfeito e humor irônico – resumiu.

Além de interpretar o histórico personagem Chandler Bing entre 1994 e 2004, quando a série Friends foi ao ar, Perry também esteve nos cinemas em filmes como E Agora, Meu Amor? (1997) e Dezessete Outra Vez (2009), um de seus últimos trabalhos relevantes nas grandes telas.

Em 2021, o público pode revê-lo no especial Friends: The Reunion, que reuniu, além do intérprete de Chandler, o elenco do clássico programa: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt Le Blanc (Joey), David Schwimmer (Ross).

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Emilio Flores