Perícia criminal contribui com ações da polícia nos balneários durante a Operação Verão 2021

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) participou do primeiro final de semana da Operação Verão 2021, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), para garantir tranquilidade em municípios bastante frequentado em perído de férias escolares, como Salinópolis, Salvaterra, Cametá, Marudá, e, ainda, no distrito de Mosqueiro, em Belém.

O trabalho pericial atendeu solicitações feitas pelas polícias civil e militar, com destaque à perícia realizada na apreensão de cigarros sem nota fiscal, em Soure, no Marajó. Os peritos forneceram o laudo técnico para o respaldo da autuação.

De acordo com os peritos criminais, foram apreendidos cerca de 1.850 pacotes de cigarros apreendidos pela Polícia Civil (PC) em Soure, em que solicitaram a perícia de constatação dos produtos. “Estes pacotes estavam distribuídos em 37 caixas, sendo que cada pacote continham 10 maços com 20 cigarros. Eram 6 marcas diferentes, com algumas que indicavam a procedência dos Emirados Árabes, Chile e do Paraguai”, detalhou Jane Paredes, perito criminal.

Até então, o Centro de Perícias Científicas na Operação Verão 2021 já realizou 26 exames periciais atendendo chamdos da Polícia Civil, desses, 14 foram destinados ao Instituto Médico Legal (IML) para nove perícias de lesão corporal, um exame sexológico e quatro realizações de necropsias, as demais solicitações foram feitas ao Instituto de Criminalística (IC), para levantamento um de local de crime contra a vida, três solicitações para análise de drogas de abuso e oito para perícias veiculares.

Em todos esses casos, a relevância da perícia se dá pela produção da prova técnica fornecida pelo laudo pericial, que tem força legal para orientar a autoridade policial na autuação dos suspeitos envolvidos nas ocorrências. “O papel da perícia é importante porque o laudo técnico-científico é o que determina a atuação da polícia judiciária na aplicação da lei sobre todo o caso”, disse o perito criminal, Celso Mascarenhas, diretor-geral do CPCRC.

O diretor-geral assegurou que as atividades da perícia criminal seguirão presentes nos próximos finais de semana da Operação Verão 2021, justamente nos municípios que concentram os principais balneários e praias do Estado. Serão mais de 50 servidores à disposição para produzir a prova técnica por meio da ciência, às solicitações policiais. “Montamos equipes de perito qualificados, que vão contribuir para promover a tranquilidade, junto com outros órgãos de segurança, nesses locais durante esses finais de semana das férias”, concluiu Celso Mascarenhas.

Por Alexandre Cunha (CPC)

Foto: ASCOM/CPC

Fonte: Agência Pará