Perícia não encontra sêmen em gazes utilizadas por anestesista

Finalizado pela Polícia Civil do Rio, o inquérito que apura o estupro cometido pelo anestesista Giovanni Quintella Bezerra contra uma parturiente traz informações sobre a análise do material utilizado pelo médico durante o crime, ocorrido no dia 11 de julho, em um hospital do Rio de Janeiro.

Segundo consta nos autos, a perícia não encontrou vestígios de sêmen nas gazes utilizadas por Giovanni para limpar o rosto da paciente e seu órgão genital após o estupro. Para os investigadores, trata-se de uma falha na “cadeia de custódia”.

A cadeia de custódia refere-se aos procedimentos técnicos que precisam ser realizados no recolhimento de vestígios em objetos, na cena do crime ou mesmo nas vítimas. Para as autoridades, a falha ocorreu, pois o material passou por diversos recipientes até chegar à polícia. Isso pode ter comprometido a integridade da coleta e verificação, segundo informações do jornal O Globo.

Após utilizar as gazes durante o crime, o anestesista as jogou no lixo. Posteriormente, as enfermeiras responsáveis por planejar o flagrante do médico recolheram o material a fim de entregá-lo às autoridades.

O médico Giovanni Quintella Bezerra foi preso pela Delegacia da Mulher de São João de Meriti / Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo

Giovanni Quintella foi preso em flagrante na madrugada de segunda-feira, dia 11 de julho / Foto: Reprodução/Print de vídeo G1

Ele foi gravado enquanto estuprava uma gestante durante uma cesariana / Foto: Reprodução/TV Globo

A delegada responsável pelo caso é Bárbara Lomba, da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti / Foto: Lucas Tavares / Agência O Globo

Quintella tem 32 anos e se formou em 2017 pelo Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), no sul fluminense / Foto: Reprodução/Redes Sociais

Giovanni Quintella concluiu a especialização em anestesia no início de abril / Foto: Reprodução/TV Globo

O anestesista já passou por cerca de dez hospitais, entre públicos e privados / Foto: Reprodução/TV Globo

As investigações apontam que ele tinha o sonho de ser médico anestesista desde criança e compartilhava sua rotina nos hospitais do Rio de Janeiro / Foto: Reprodução/TV Globo

Em um dos posts nas redes sociais, Giovanni diz: “Vocês ainda vão ouvir falar de mim. Esperem!” / Foto: Reprodução/TV Globo

Anestesista Giovanni Quintella Bezerra / Foto: Arquivo Pessoal

Além de fotos com uniforme e colegas de trabalho, Giovani postava imagens de terno ou praticando atividade física / Foto: Arquivo Pessoal

A delegada Bárbara Lomba acredita que Giovanni pode ser um criminoso em série / Foto: Reprodução/TV Globo

Giovanni Quintella foi preso em flagrante / Foto: Reprodução/TV Globo

O anestesista foi hostilizado por presos na chegada ao presídio Pedrolino Werling de Oliveira, o Bangu 8 / Foto: Reprodução/GloboNews

As enfermeiras que denunciaram o anestesista serão homenageadas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro / Foto: Reprodução/TV Globo

Giovanni já é réu por erro de diagnóstico ocorrido em 2018 / Foto: REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O inquérito também traz outras informações, como o tempo transcorrido durante o abuso. O vídeo registrado pelas enfermeiras no dia do flagra indica que o crime teria começado apenas 50 segundos após o marido da vítima deixar a sala onde aconteceu o parto, e que o abuso teria durado 9 minutos e 5 segundos.

Além disso, a polícia detectou que, durante o crime, o médico aplicou sete vezes um medicamento, que possivelmente seria sedativo, na vítima.

Ao todo, 19 pessoas foram ouvidas no inquérito, incluindo o anestesista, a vítima, o marido, o corpo técnico/médico e policiais. Além do ocorrido que foi gravado pela equipe de enfermagem, a Polícia Civil investiga mais de 40 possíveis casos de estupro de pacientes de Giovanni Quintella.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/TV Globo