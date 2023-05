Periferia de Belém recebe a primeira Caravana das Periferias do Governo Federal

O potencial da periferia de Belém foi uma das principais razões para a capital paraense ser escolhida como a primeira cidade a receber o programa Caravana das Periferias, idealizado pelo Governo Federal e que busca levar diálogos e participação popular, além de melhorias das áreas.

O lançamento do programa foi realizado na noite desta sexta-feira, 12, na Usina da Paz do bairro do Guamá e contou com o apoio da Prefeitura de Belém.

Participaram diversas autoridades, entre elas, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o ministro das cidades, Jader Filho, e o governador do Pará, Helder Barbalho.

Eixos

Durante a cerimônia, foi apresentado todo o formato do programa. A Caravana das Periferias possui seis eixos: inovação e economia; meio ambiente; educação; moradia; cultura; e comunicação.

Mobilização

O objetivo é mobilizar e fortalecer as iniciativas em favor dos territórios periféricos do país, levando plenárias e debates.

Segundo o prefeito Edmilson Rodrigues, o programa Caravana das Periferias se inicia em Belém, reafirmando o trabalho integrado entre as esferas municipal, estadual e federal.

“Escolher Belém não é surpresa. As três esferas unidas para debater e construir políticas integradas. É por aí que vamos discutir sobre a periferia. Ela é o foco e o centro da atenção dos governos que têm compromisso com o combate à fome”, declarou Edmilson Rodrgiues.

O representante do eixo educação, Denilson Alves, que foi eleito prefeito da juventude no programa de participação popular “Tá Selado”, destacou a energia da juventude. “A juventude tem força em movimentos sociais e estudantis. Queremos trazer a pauta da educação para os povos originários. A implantação de creches nas áreas periféricas”, disse.

Plano

A finalidade de todo debate da caravana é criar um plano nacional para as áreas periféricas, de acordo com o ministro das cidades, Jader Filho.

“Esse primeiro momento é dialogar diretamente com a periferia. Precisamos ouvir e entender essas demandas, como transporte público, saneamento, habitação. Nada melhor do que sabermos por meio das pessoas que vivenciam na periferia as necessidades”, explicou o ministro.

Além de Belém, mais quatro cidades receberão a caravana: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Segundo o secretário Nacional de Territórios Periféricos, Guilherme Simões, Belém foi escolhida a primeira por apresentar todas as condições principais do programa.

Integração

“O objetivo é construir um programa integrado nas periferias brasileiras. Belém reúne duas condições importantes, a pré-disposição da prefeitura e do governo do estado. E a outra é inserir essa realidade amazônica”, disse o secretário Guilherme Simões.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Pará/Foto: Ryssa Tomé/COMUS