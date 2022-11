Perigo em Salinópolis: pescadores capturam tubarão

Um tubarão foi capturado por pescadores da vila de Cuiarana, município de Salinópolis, no nordeste do Pará, a 240 quilômetros de Belém. A notícia circulou pelas redes sociais de Salinas, um dos balneários mais procurados pelos paraenses e turistas devido a beleza de suas praias, principalmente a do Atalaia, às margens do Oceano Atlântico.



Os pescadores não informaram as condições nem o local em que pegaram o peixe, mas a notícia deixou moradores de Salinas, muitos dos quais vivem do faturamento nas férias e temporadas, receosos que a notícia afugente o visitante do município.



A marca do peixe não foi revelada, mas as informações dão conta que se trata de um caso isolado e que não se trata do tubarão branco, um dos mais ferozes dos mares.



Imagen: Reprodução