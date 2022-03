Perseguição política prejudicou autossuficiência do Brasil em petróleo, diz Prates

Relator dos PLs dos Combustíveis cita “confusão” no caso do cartel de empreiteiras e afirma que situação virou, “erradamente”, perseguição política

Relator dos dois Projetos de Lei (PLs) que tramitam no Senado Federal sobre combustíveis, Jean Paul Prates (PT-RN) afirmou nesta segunda-feira (7/3) que uma “perseguição política” contribuiu para que o Brasil não fosse autossuficiente no refino de petróleo.

“Foi feito investimento em refinarias, isso foi correto na época. (O governo Lula) Só não terminou o projeto porque não foram construídas mais uma ou duas refinarias para você ficar autossuficiente em refino também. Teve toda a confusão do cartel das empreiteiras que deu todo aquele escândalo no processo que virou perseguição política, erradamente. Com isso, acabaram com engenharia, com refinarias e acabou com as perspectivas de a gente ter autossuficiência em refino a curto prazo”, abordou o senador.

Jean Paul também fez críticas ao preço de paridade de importação (PPI). Segundo o parlamentar, a política de preços dos combustíveis adotada pela Petrobras é prejudicial e interfere negativamente no preço dos combustíveis.

“Eu (Brasil) produzo todo o petróleo que eu preciso, eu tenho capacidade de refino que pode chegar a 80% do abastecimento dos derivados de petróleo, de todos aqueles que preciso no país para funcionar. Eu exporto petróleo que vale mais e uso o que vale menos. Portanto, eu tenho lucro nessa operação de exportação porque não só sou exportador de petróleo, mas sou exportador de petróleo melhor”, argumentou.

(crédito: Roque de Sá/Agência Senado)

Raphael Felice /CB