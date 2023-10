Personagens infantis e super-heróis abrem programação para crianças no Abelardo Santos

Sem acreditar que estava vendo o seu super-herói favorito, Paulo Vitor, de 8 anos, não conseguia esconder a alegria de estar perto do Homem-Aranha. “Eu gosto muito dele. Ele é o melhor todos”, afirmou o menino. Ele está há 14 dias internado no Hospital Regional Dr. Abelardo (HRAS), no distrito de Icoaraci, em Belém, fazendo tratamento para duas síndromes que afetam os rins.

Além do Homem-Aranha, o Capitão América, Naruto, Doutor Estranho, Mirabel, Alice no País das Maravilhas também animaram o momento dedicado aos pequenos pacientes como parte das atividades da “Semana da Criança” do Abelardo Santos, organizada pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do HRAS, em comemoração ao Dia das Crianças, no próximo dia 12.

“Durante a semana ainda teremos implantação de projeto para os nossos pequenos, incentivo à leitura com a biblioteca itinerante e um momento de fé com um Círio das Crianças aqui na unidade”, adiantou a supervisora de Humanização do HRAS, Suzane Gonzaga.

A iniciativa ainda contou com diversas brincadeiras, como “estátua”, “o mestre mandou” e ciranda de roda, música, entrega de brinquedos que trouxeram alegria aos usuários infantis no Pronto-Socorro pediátrico e no quinto andar da unidade.

“Eu amei o meu brinquedo, até quero outro”, sorriu a pequena Mikaelly Pereira, de 7 anos, ao desembrulhar o pacote que trazia um jogo de xícaras cor de rosa. Ela está há sete dias na unidade, finalizando o tratamento de pneumonia.

Para a diretora geral do HRAS, Aline Oliveira, essas ações acolhem e proporcionam bem-estar para quem está no ambiente hospitalar.

“É um momento transformador na vida das crianças e dos adultos. Eles se entretêm, se divertem e ainda tem uma experiência melhor no ambiente hospitalar. Desta forma, o nosso modo de cuidar vai sendo melhorado a cada dia para que o nosso usuário se sinta satisfeito em todas as etapas de seu atendimento”, enfatizou a gestora.

SERVIÇO

O Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS) é a maior unidade pública do Governo do Estado. A instituição é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e conta com um serviço de pediatria de urgência e emergência, além de leitos clínicos.

A unidade é referência no atendimento à mulher e à criança, em quatro frentes pediátricas: pronto-socorro, cirurgia, internação clínica e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além do acolhimento nas Unidades de Cuidados Intermediários (UCIn). A pediatria do HRAS está estruturada com 10 leitos de UTI, 25 leitos de clínica pediátrica e um pronto-socorro infantil, com atendimento 24 horas.

Imagem: Agência Pará de Notícias