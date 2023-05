Personal destaca importância do exercício para a 3ª idade

Com a chegada da terceira idade, os cuidados com a saúde devem ser redobrados. Alguns problemas que geralmente costumam aparecer nesta fase, como doenças cardíacas, fraqueza da estrutura óssea e perda da função do cérebro, por baixo estímulo, atrapalham o dia a dia do indivíduo, fazendo com que, em pouco tempo, ele fique debilitado.

O personal Cássio Fidlay disse que a prática de exercícios físicos, além de manter sua massa muscular preservada e retardar a perda (sarcopenia), ajuda a manter a saúde física e mental do idoso.

– Fazer musculação e exercícios aeróbicos, nessa fase, faz com que aumente a imunidade, mantendo prática regular estimulando o bom funcionamento do sistema imunológico, que impulsiona a liberação de substâncias anti-inflamatórias – disse Cássio.

E acrescentou:

– Ou seja, se você faz exercícios antes de chegar a terceira idade, parabéns, continue e não pare. Agora se não está fazendo, comece agora a cuidar do que te mantém vivo, ou seus dias futuros poderão ser um problema para você.

Fonte: Pleno News/Foto: Pexels