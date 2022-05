Personal que flagrou esposa com mendigo é indiciado por agressão

Eduardo Alves, 31, o personal trainer que flagrou a esposa fazendo sexo com o ex-mendigo Gilvaldo Alves, na cidade de Planaltina (DF), em março deste ano, foi indiciado por lesão corporal.

O homem agrediu brutalmente Givaldo ao achar que a mulher estava sendo estuprada dentro do carro dela. A cena foi registrada por câmeras de segurança e mostram o mendigo levando uma sequência de socos.

Em determinado trecho, a mulher do personal aparece ajoelhada perto dele, enquanto Gilvado tenta se desvencilhar de Eduardo. O homem foi parar no hospital e passou alguns dias internado após o episódio.

O sem teto também foi indiciado recentemente, mas no caso dele foi por calúnia e difamação, uma vez que concedeu várias entrevistas relatando detalhes da relação sexual com a mulher que estava sofrendo de um surto psicótico no momento do ato, segundo o marido.

Ela também ficou internada por 30 dias e foi diagnosticada com transtorno bipolar afetivo. Ela também concedeu uma entrevista e disse que vai buscar justiça pela exposição e por ter sido usada por Givaldo como objeto de prazer.

Fonte: Portal do Holanda

Foto: Reprodução Instagram