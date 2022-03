Personal tem recebido vários trotes e ameaças. Saiba o que dizem a ele

Além de ter virado motivo de chacota, ele conta que está sendo ameaçado e que vem recebendo vários trotes em seu número de celular

Eduardo Alves, o personal que flagrou a mulher fazendo sexo com um morador de rua, conversou com a Coluna Leo Dias e revelou que está sofrendo muito com toda esta situação. Além de ter virado motivo de chacota no país, ele conta que está sendo ameaçado e que vem recebendo vários trotes em seu número de celular.

“O povo não para de me mandar piadas nos grupos de Whatsapp, me ligam e me chamam de corno. Eles ligam e falam tipo: ‘Oi, é o corno? Oi é da garota de programa?’ e por aí vai. Tem gente que me coloca em grupo e logo em seguida enviam várias fotos e notícias que estão na Internet para ficar zoando”, disse o personal trainer.

Eduardo Alves, personal trainer traídoIgo Estrela/Metrópoles0

Eduardo também explicou como agiu quando percebeu a situação que estava acontecendo dentro do carro. “Quando eu cheguei na parte da frente, foi quando eu tomei nota do que estava acontecendo, que foi quando eu vi um homem. Naquele momento, eu já vi que estava errado e foi quando, particularmente, eu já surtei. Eu só queria tirar ele de lá, porque para mim não estava certo, não é da Sandra”, pontuou.

Assim como a mulher, o morador de rua foi levado ao hospital. Ele apresentava machucados no rosto e estava com os dois olhos roxos, mas passa bem. Eduardo prestou depoimento e foi liberado. No entanto, poderá responder por lesão corporalReprodução

Eduardo Alves, personal trainer traídoIgo Estrela/Metrópoles

Por: Leo Dias