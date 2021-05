Perto de vaga na Série D, Tuna anuncia construção de sala de imprensa no Souza

Após anos em marasmo, a Tuna Luso volta a ter papel de destaque no futebol paraense e já sonha com voos mais altos. O time está muito próximo de voltar a disputar uma divisão do Campeonato Brasileiro após 14 anos – algo que pode ocorrer já ao fim das quartas de final do estadual – e, devido aos frutos da performance em campo, o clube se estrutura fora dele.

Nesta terça-feira a diretoria anunciou uma grande reforma da sala de imprensa do Estádio Francisco Vasques, o Souza. A ação será possível, também, devido a parcerias com patrocinadores.

“Estamos em busca de um sonho vamos construir um novo legado para o nosso clube. Para isso estamos contando com o apoio de grandes empresas parceiras que irão gerar grandes e preciosos frutos. A WF Engenharia é uma das empresas que está junto com a Tuna nessa caminhada”, explicou comunicado repassado à imprensa.

“O nosso sonho já começa a se tornar realidade com a construção da nossa sala de imprensa estruturando ainda mais a nossa sede. Esse sustentáculo fortifica ainda mais essa união, principalmente nesse momento tão importante que estamos vivendo. A disputa do Campeonato Paraense é apenas mais um passo a ser dado para a nossa caminhada”, conclui o texto.

Para garantir uma das vagas do Pará na Série D de 2022, a Águia Guerreira precisa ficar entre os dois melhores colocados do Parazão foram Remo ou Paysandu, que já disputam as Série B e C nacionais, respectivamente. Com isso, caso passe pelo Itupiranga e o Paysandu também supere o Bragantino, no outro jogo das quartas de final, a Tuna confirma já nesta quarta-feira a volta aos torneios nacionais, o que aconteceu pela última vez em 2007.

Fonte: O Liberal

Texto: Pedro Cruz