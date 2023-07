Peru tem emergência por casos da Síndrome de Guillain-Barré

As autoridades peruanas declararam, neste sábado (8), emergência sanitária nacional durante 90 dias, pelo aumento de casos da Síndrome de Guillain-Barré (SGB), visando garantir, dessa forma, o abastecimento de produtos farmacêuticos e reforçar a vigilância e pesquisa da doença.

A edição deste sábado do Diário Oficial El Peruano traz o decreto publicado. A medida adotada também visa melhorar o atendimento de pacientes nos serviços locais de saúde, reforçar o controle dos casos de SGB e a elaboração de material de comunicação para prevenção e controle da síndrome, dirigido à população e funcionários do setor da saúde.

A Síndrome de Guillain-Barré pode ocorrer por uma infecção bacteriana ou viral aguda, e seus sintomas incluem fraqueza e formigamento nos pés e nas pernas que, posteriormente, se estendem para a parte superior do corpo. Em casos extremos, pode ocorrer paralisia.

O texto publicado informa que o Centro Nacional de Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças reportou ao longo de 2023, até 23 de junho, 103 casos da síndrome.

Além disso, o órgão informou que a média mensal de positivos foi menor que 20, nacionalmente, o menor número registrado desde 2019. No entanto, desde o fim de junho, foi notificado um leve aumento de casos (16), na comparação com a média observada em semanas anteriores, quando foram registrados dois e oito casos.

Na última quarta-feira (5), o ministro da Saúde do Peru, César Vázquez Sánchez, solicitou a decretação de estado de emergência no país, diante do aumento do número de casos da síndrome.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Paolo Aguilar/EFE