Pescado continua com preços em queda, mas ainda é caro em Belém

Pelo sexto mês neste ano, a maioria do pescado comercializado em mercados municipais de Belém ficou mais barato, entretanto mesmo com as quedas verificadas nos meses anteriores, no balanço do ano de 2021(Janeiro-Setembro) e também nos últimos 12 meses, o produto ainda continua caro. As pesquisas são feitas em conjunto entre Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA e Secretaria Municipal de Economia -Secon/PMB.



As pesquisas constatam que, no mês passado (Setembro/2021), a grande maioria do pescado pesquisado apresentou recuos de preços, com destaque para a dourada, com queda de 12,20%, seguida do peixe pedra, com queda de 9,53%; Bagre, queda de 9,17%; Aracu, queda de 8,77%; piramutaba, queda de 8,63%; filhote, queda de 8,51%; corvina, queda de 7,91%; cachorro de padre, queda de 7,71%; xaréu, queda de 5,18%; gurijuba, queda de 4,96%; pratiqueira, queda de 4,95%; pacu, queda de 4,60%; tucunaré, queda de 4,35%; tambaqui, queda de 4,05%; tainha, queda de 3,80%; cação, queda de 3,51%; traíra, queda de 2,22%; pirapema, queda de 1,59% e da arraia, com queda de 1,03%.



Também no mês passado (Setembro/2021), algumas espécies de pescado apresentaram aumentos de preços, com destaque para o Cangatá, com alta de 6,67%, seguido da Pescada Branca, com alta de 6,53%; Curimatã, alta de 6,36%; Mapará, alta de 6,08% e da Sarda, alta de 3,99%.



Mesmo com alguns recuos verificados este ano, o balanço efetuado pelo Dieese/PA sobre a trajetória do preço do pescado comercializado em Belém, mostra que no ano de 2021 (Janeiro-Setembro), a grande maioria do pescado pesquisado apresentou altas de preços e uma quantidade expressiva com reajustes acima da inflação calculada em 7,21% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Assim, neste ano de 2021 (Janeiro-Setembro), os maiores reajustes de preços ocorreram nos seguintes tipos de pescados: Tucunaré, com alta acumulada de 30,93%, seguido da Piramutaba, com alta de 19,53%; Tamuatá, alta de 17,58%; Mapará, alta de 15,23%; cação, alta de 13,28%; Pescada Gó, alta de 13,16%; Pirapema, alta de 12,65%; Pescada Amarela, alta de 12,51%; Serra, alta de 12,26%; Tainha, alta de 11,72%; Sarda, alta de 11,63%; Curimatá, alta de 10,01%; Cachorro de Padre, alta de 9,11%; Pratiqueira, alta de 8,38%; Tambaqui, alta de 8,34%; Cangata, alta de 8,33%; Dourada, alta de 7,34%; Traíra, alta de 7,18%; Pescada Branca, alta de 6,45% e do Filhote, com alta de 6,19%. Também no mesmo período analisado, poucas espécies apresentaram quedas de preços, com destaque para o Pacu, com recuo de 10,71% e da Arraia, com queda de 8,56%.

EM 12 MESES

As pesquisas nos últimos 12 meses mostram altas de preços na grande maioria do Pescado pesquisado e em percentuais acima da inflação calculada em 10,78% (INPC/IBGE) para o mesmo período. No período analisado (Setembro/2020-Setembro/2021), os maiores reajustes de preços foram verificados nos seguintes tipos de pescados: Cação, com alta acumulada de 34,74%, seguido do Tucunaré, com alta de 29,85%; Serra, alta de 27,45%; Tambaqui, alta de 25,56%; Filhote, alta de 18,21%; Tainha, alta de 18,08%; Pescada Amarela, alta de 17,28%; Dourada, alta de 16,70%; Pirapema, alta de 16,44%; Mapará, alta de 16,01%; Piramutaba, alta de 14,41%; Cangatá, alta de 14,30%; Corvina, alta de 12,94%; Sarda, alta de 12,51%; Pescada Gó, alta de 10,91% e da Pescada Branca, alta de 10,08%. Na outra ponta, poucas espécies apresentaram quedas de preços, com destaque para o Cachorro de Padre, com recuo de 22,87%, seguido do Pacu, com queda de 17,72%, e da Arraia, com queda de 8,56%.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar