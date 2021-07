Pescado tem queda de preço em junho e no semestre, mas ainda está muito caro

Um novo estudo foi divulgado anteontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA com a trajetória de preços do pescado comercializado nas principais redes de supermercados da Grande Belém. A exemplo do peixe comercializado em mercados municipais (Peixe da Pedra), também nos supermercados, mesmo com alguns recuos, a maioria do pescado ainda continua caro. Esta situação foi constatada nas analises dos preços do 1º semestre deste ano e também dos últimos 12 meses.



O Balanço efetuado pelo Dieese/PA, com base em pesquisas semanais realizadas nas principais redes de supermercados da Grande Belém, mostra que a grande maioria do pescado pesquisado apresentou queda de preço no mês passado (Junho/2021) em relação ao mês de Maio/2021. Os preços dos principais tipos de pescado variam em função dos locais de vendas, das espécies comercializadas e da forma de comercialização do pescado. Os principais tipos de pescados podem ser encontrados para venda de forma inteira, sem cabeça, em postas e até filetados.



Segundo o Dieese/PA, em junho, dos pescados comercializados inteiros nos supermercados, a maior queda foi verificada no preço do quilo da pescada amarela, com recuo de 12,07%, seguido do quilo da gurijuba, com queda de 10,15%; pescada branca, quilo com queda de 9,68%; dourada, quilo com queda de 5,24%, e a pescada gó, quilo com queda de 2,51%. Também em junho, poucos pescados comercializados inteiros apresentaram altas de preços, com destaque para o quilo do filhote, com alta de 1,96%.



As pesquisas mostram, ainda, que entre os tipos de pescados comercializados em postas nos Supermercados da Grande Belém, no mês passado (Junho/2021), a maior queda foi verificada no preço médio do quilo da pescada amarela, com recuo de 10,18%, seguida do quilo da posta de dourada, com queda de 7,86%, e do quilo da posta de gurijuba, com queda de 4,07%. Na outra ponta, o quilo da posta de filhote apresentou alta de 5,90%.



Entre os tipos de pescados comercializados de forma filetada nos supermercados da Grande Belém, em junho, a maior queda foi verificada no preço médio do quilo de filé de pescada amarela, sem pele, com recuo de 11,90%, seguida do quilo do filé de dourada, com queda de 0,90%. Também no mês passado, o preço do filé de filhote, quilo, apresentou alta 2,73%.

Ainda em junho, o quilo da pescada amarela sem cabeça também comercializada nos supermercados da Grande Belém apresentou queda de preço de 11,86%.

NO SEMESTRE

No primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2021), a maioria do pescado pesquisado apresentou queda de preços. Dos pescados comercializados de forma inteira, a maior queda foi verificada no preço do quilo da pescada amarela, com recuo de 14,64%, seguida da dourada, quilo com queda de 14,29%. Na outra ponta, alguns tipos de tipos de pescados apresentaram aumentos de preços, com destaque para o quilo da pescada gó, com alta de 29,40%, seguida do tambaqui, quilo com alta de 7,91%, e do filhote, quilo com alta de 3,86%.



Nesse mesmo período analisado (Janeiro-Junho/2021), entre os pescados comercializados em postas nos supermercados da Grande Belém, a maior queda foi observada no preço do quilo da dourada, com recuo de 14,47%, seguida da pescada amarela, quilo com queda de 10,71%. Na outra ponta, a alta de preço mais expressiva foi verificada no quilo da posta de gurijuba, com aumento de 14,46%.

Já entre os tipos de pescados comercializados de forma filetada nos supermercados da Grande Belém, no primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2021), a maior queda de preço ficou por conta do quilo do filé de dourada, com recuo de 15,63%, seguido do filé de pescada amarela, sem pele, quilo com queda de 9,37%. Também no mesmo período analisado, o quilo do filé de filhote apresentou alta acumulada de preço de 8,26%.



Já o quilo da pescada amarela sem cabeça também comercializada nos Supermercados da Grande Belém apresentou queda no período analisado (Janeiro-Junho/2021) de 7,35%.

EM 12 MESES

Nos últimos 12 meses (Junho/2020-Junho/2021), a grande maioria do pescado pesquisado apresentou reajustes expressivos de preços e muitos acima da inflação calculada em 9,22% (INPC/IBGE) para o mesmo período. Dos pescados comercializados de forma inteira o maior reajuste foi verificado no preço do quilo do tambaqui, com alta acumulada de 56,87%, seguida do quilo da Gurijuba, com alta de 49,65%; dourada, quilo com alta de 33,57%; pescada gó, quilo com alta de 30,27%; filhote, quilo com alta de 30,04% e da pescada amarela, quilo com alta de 27,09%.



Em postas, os maiores reajustes verificados nos últimos 12 meses (Junho/2020-Junho/2021) ficaram por conta do quilo da gurijuba, com alta acumulada de 46,20%, seguida do quilo da posta de pescada amarela com alta de 31,75%; posta de filhote, com alta de 31,96% e da posta de dourada, quilo com alta de 29,40%.

O maior reajuste de preço do pescado filetado ocorreu no quilo do filé de filhote, com alta de 35,20%, seguido do quilo do filé de dourada, com alta de 31,30% e do file de pescada amarela, sem pele, quilo com alta de 30,18%.

O quilo da pescada amarela sem cabeça também ficou mais caro nos últimos 12 meses (Junho/2020-Junho/2021), com reajuste acumulado de 33,24%.

Foto: Ray Nonato