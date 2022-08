Pescador desaparece no rio Tapajós após acidente com embarcação

Um pescador está desaparecido desde a noite da segunda-feira (8), no rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará, após a embarcação em que ele estava ser arrastada pela correnteza para debaixo de uma balsa, no porto da empresa Marques Pinto, no bairro Prainha. O acidente ocorreu por volta das 21 horas.

Edjeferson Vasconcelos Batista estava pescando em frente à cidade com mais duas pessoas, quando o motor da bajara deu pane e a pequena embarcação foi arrastada para debaixo da balsa. Os ocupantes caíram dentro do rio e apenas os companheiros de pesca dele, Nonato Figueira Batista e Breno Sales, conseguiram se salvar.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil por volta das 23 horas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros iniciou as buscas ao pescador desaparecido na manhã desta terça-feira (9), mas até a publicação desta matéria, o pescador seguia desaparecido.

O local onde ocorreu o incidente é considerado bastante perigoso, visto o fluxo intenso de grandes embarcações, principalmente balsas de cargas, além da forte correnteza do rio.

Fonte: O Estado Net