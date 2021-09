Pescador é mordido por tubarão durante pesca ilegal em praia do Pará

Um pescador sofreu ataque de tubarão nesta quarta-feira (22) durante uma pescaria ilegal, há cerca de 2km do litoral, no município de Salinópolis, nordeste do Pará. De acordo com a Prefeitura, o animal foi capturado em alto mar e, ao ser colocado na embarcação, mordeu a perna esquerda do pescador. A Delegacia de Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) apura o caso e informou que a pesca de tubarão é proibida em toda a costa brasileira.

Após o incidente, o barco retornou até o Porto Grande, onde a vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada para o Hospital Regional de Salinópolis. O pescador deve deve passar por cirurgia, mas apresenta estado de saúde estável.

A prefeitura de Salinópolis afirmou que foi uma situação atípica e que os tubarões da região não são de espécies agressivas, são pequenos e não têm o ser humano como parte da dieta. Ainda segundo a Prefeitura, o ataque ocorreu em situação de extremo estresse do animal e que não há risco para os banhistas que frequentam as praias do município.

Fonte: G1 PA — Belém