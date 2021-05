Pescador embriagado cai de canoa e morre no Lago de Tucuruí

O pescador Gildean Mendes, conhecido como Catraca, morreu vítima de afogamento na manhã do último domingo (16), na região conhecida como Polo Pesqueiro do município de Novo Repartimento, sudeste do Pará. O corpo dele foi encontrado nessa segunda-feira (17).

Moradores do lugarejo, localizado às margens da represa da Hidroelétrica Tucuruí, contaram que o pescador desapareceu nas águas do lago por volta de 10h, a cerca de um quilômetro da vila, ao se desequilibrar na canoa e cair na água.

O corpo de Gildean foi encontrado por volta de 6h de segunda-feira, após um grupo de amigos e conhecidos o procurar por quase 24 horas. Ele estaria embriagado quando sofreu o acidente. O cadáver foi transladado para o Estado do Maranhão.

Por: Antônio Barroso

Fonte: Blog ZéDudu