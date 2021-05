Pescador encontra corpo de homem amarrado e sem coração em Parauapebas

No final da manhã desta quinta-feira, 20, o corpo de um homem foi encontrado em uma área de mata no município de Parauapebas, sudeste paraense. O corpo foi encontrado com sinais de crueldade como mãos e pernas amarradas além de um corte profundo na garganta, barriga aberta por corte e também sem o coração, que foi arrancado.

O pescador que encontrou o corpo no local conta que próximo ao corpo estava uma faca entortada e suja, que pode ter sido utilizada para fazer os cortes e arrancar o coração da vítima. Em seguida, o pescador acionou a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) para remover o corpo. A vítima ainda não foi identificada pois não havia nenhum documento com o corpo ou outras características que permitam sua identificação.

Fonte: Correio de Carajás