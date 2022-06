Pescadores encontram tubarão em praia do município de São João de Pirabas, nordeste do PA

Moradores do município de São João de Pirabas, no nordeste do Pará, encontraram um tubarão no último domingo (29). O animal teria ficado preso próximo a praia do Arreião, na ilha de Fortaleza.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade informou que tomou conhecimento do caso a partir “dos vídeos que circularam nas mídias digitais nesta terça-feira (31)”. Nas imagens que circulam na internet é possível ver que o tubarão apresenta um ferimento na região abdominal.

Segundo a Secretaria, o pescador que encontrou o animal doou a carne, distribuindo-a entre os moradores locais. A Semma disse, ainda, que tomará medidas cabíveis para trabalhar na educação ambiental dos pescadores artesanais do município, instruindo sobre crimes ambientais.

A Prefeitura de São João de Pirabas afirmou que a cidade é banhada por água salgada, que é o habitat natural da espécie. De acordo com o poder público, não há relatos de ataques de tubarões na região.

Fonte: g1 Pará — Belém